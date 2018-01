NVWA: chitwoodi blijft quarantaine-aaltje

De Meloïdogyne-aaltjes chitwoodi en fallax blijven quarantaine-organismen.

Het controleren op de aaltjes en de bestrijding van besmettingen blijft verplicht, ook in de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening die eind 2019 van kracht wordt. De kans bestaat zelfs dat chitwoodi en fallax de speciale status ‘priority pest’ krijgen. Dan gelden nog strengere maatregelen.

De Meloïdogyne-aaltjes worden steeds meer een probleem voor de Nederlandse pootgoedsector. De sector pleit al jaren voor het afschaffen van de quarantainestatus van deze ziektekiemen. Tevergeefs, zei nematoloog Loes den Nijs van de fytosanitaire autoriteit NVWA in Emmeloord op de Landelijke Pootaardappeldag.

‘Het aardappelaaltje Ditylenchus destructor verliest wel de quarantainestatus’

“De nieuwe EU-verordening voor de plantgezondheid is in 2016 aangenomen en geldt vanaf 14 december 2019. Deze vervangt de huidige fytosanitaire richtlijn. Er wordt nu gewerkt aan een analyse van alle ziektekiemen die planten kunnen bedreigen en welke daarvan de quarantainestatus moeten krijgen. Het is duidelijk dat chitwoodi en fallax de quarantainestatus behouden. Dat geldt ook voor de aardappelmoeheidsaaltjes Globodera pallida en G. rostochiensis. Het aardappelaaltje Ditylenchus destructor (veenkoloniaal aardappelaaltje) verliest wel de quarantainestatus.”

‘Besmettingen moeten publiekelijk bekend worden gemaakt.’

In de nieuwe verordening hebben de lidstaten veel minder ruimte om zelf te bepalen hoe ze invulling geven aan de bestrijding van besmettelijke plantenziekten. Ook werkt Brussel aan een indeling van de quarantaine-organismen in ‘gewone’ quarantaineziekten en ‘priority pests’. De Nijs: “Als een quarantaine-organisme wordt beoordeeld als een ’priority pest’, dan gelden extra regels. Iedere lidstaat moet een draaiboek maken. Daar moet mee worden geoefend. Besmettingen moeten publiekelijk bekend worden gemaakt. Er moet worden gemonitord en de lidstaten moeten voor elke ‘priority pest’ een plan van aanpak opstellen.”

Volgens Den Nijs willen vijf lidstaten, waaronder het machtige Frankrijk, dat chitwoodi en fallax ‘priority pests’ worden. “Maar dat is nu nog niet duidelijk. De Europese Commissie legt dit jaar een voorstel voor aan alle belanghebbenden.”

63 percelen besmet in 2017

Begin deze week werd duidelijk dat chitwoodi en fallax zich snel verspreiden in de Nederlandse pootaardappelteelt. In vier jaar is het aantal percelen pootaardappelen dat verplicht wordt onderzocht op de aanwezigheid van deze aaltjes verdubbeld. Vorig jaar bleek bijna 3% van deze percelen besmet (63 percelen). De pootaardappelen van zo’n perceel worden afgekeurd. Dat kost veel geld.