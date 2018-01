Brazilië verwacht opnieuw grote soja oogst

Brazilië stevent opnieuw af op een grote oogst sojabonen.

Door het groeizame weer verwachten analisten een oogst, die in de buurt gaat komen van het record van vorig seizoen. Op basis van 11 prognoses verwacht persbureau Reuters dit seizoen een oogst in Brazilië van 110 miljoen ton sojabonen. Vorig seizoen kwam een record van 114 miljoen ton sojabonen van de akkers, vanwege het goede groeiseizoen.

Areaal groeit 1 miljoen hectare

Het areaal bereikt dit seizoen 2017/2018 wel een record, namelijk 34,9 miljoen hectare. Dat is 1 miljoen hectare (+3%) meer dan vorig seizoen. Het is de vraag of het groeiseizoen zo goed blijft verlopen, waardoor analisten nog geen recordoogst durven te voorspellen.

Droogte in Argentinië

In Argentinië verloopt het groeiseizoen echter allesbehalve soepel. Het noorden van Argentinië is veel te droog. Boeren stellen het zaaien uit tot ze regen verwachten. Volgens de graanbeurs in Buenos Aires moet in het Noord-Argentinië nog driekwart van alle soja worden gezaaid. De tijd dringt, want als het zaaien nog 3 weken wordt uitgesteld wordt het groeiseizoen te kort om nog goede opbrengsten te kunnen halen.