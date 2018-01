19,88 ton suiker per hectare in Dinteloord

Topopbrengst van bijna 20 ton suiker per hectare bij akkerbouwer Pieter Maris.

Akkerbouwer Pieter Maris in Dinteloord in West-Brabant meldt op Twitter wat zijn suikerbieten hebben opgeleverd: 116 ton netto per hectare betaalde bieten bij een suikergehalte van 17,14%. Ofwel: 19,88 ton suiker per hectare.

Maand in opslag

Akkerbouwer Maris zegt erbij ‘erg tevreden’ te zijn. Op 22 en 23 november zijn de bieten gerooid, een maand hebben ze in de opslag gelegen.