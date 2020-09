Dikkere brij gunstig bij hogere mestkosten

Bij de huidige mestafvoerkosten van € 17 tot € 22 per kuub mest kan het interessant zijn om vleesvarkens dikkere brij te voeren. Dit stelt Agruniek Rijnvallei.

Een verhoging van 22% naar 25% droge stof geeft een besparing van 0,36m3 mest per gemiddeld aanwezig vleesvarken (g.a.v.) per jaar. Bij een mestafvoerprijs van € 20 per kuub levert dat een besparing van € 7,20 per g.a.v.

Aandacht

Het voeren van dikkere brij vraagt wel aandacht. De varkens moeten voldoende vocht per dag binnen krijgen. Daarnaast moet de verpompbaarheid en viscositeit van de brij op niveau blijven.

Grondstoffen

De keus van de grondstoffen is daarbij van belang. Een groot aandeel aardappelproducten en tarwegistconcentraten hebben een negatieve invloed op de verpompbaarheid. Naast de productkeuze is het ook van belang of de brijvoerinstallatie een dikkere brij wel aankan.