Inzet leger bij coronatesten Tönnies Fleisch

Het districtsbestuur van Gütersloh krijgt steun van het leger om slachterijpersoneel te testen op corona.

Het Duitse leger heeft dertien mensen met een medische achtergrond naar Tönnies Fleisch gestuurd om het personeel te testen en twaalf militairen. De militairen doen de administratie van de testen. Dat maakt het bestuur van Kreis Gütersloh bekend. Nog 5.000 medewerkers van de slachterij worden getest op corona. Vanaf vrijdag 19 juni springt het leger bij.

Hulpverzoek van regiobestuur

Het bestuur van het district Gütersloh heeft om de hulp gevraagd. De medische diensten in Gütersloh en de vrijwilligers van het Rode Kruis worden namelijk overvraagd. Het testen is vermoedelijk dinsdag 23 juni klaar. Van de 1.106 testen die afgelopen woensdag 17 juni zijn gedaan, blijken er 730 positief te zijn. Deze mensen hebben dus het coronavirus bij zich.

Twee noodhospitalen

De medische diensten gaan twee corona-behandelingscentra bouwen. Een noodhospitaal komt op het terrein van Tönnies Fleisch in Rheda-Wiedenbrück te staan. Deze is vanaf 19 juni gereed en bedoeld om het slachterijpersoneel te behandelen met coronaklachten. Het tweede noodhospitaal wordt naast het ziekenhuis gebouwd en is voor burgers met coronaklachten.

Boze burgers

Veel ouders hebben hun ergernis geuit omdat de scholen en kinderopvang weer dicht zitten door de corona-uitbraak bij Tönnies-Fleisch. Ze laten dat merken via email, telefoontjes en op sociale media, schrijft het bestuur van het district Gütersloh.