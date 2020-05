China ruimhartiger met import varkensvlees

Duitse vleesbedrijven mogen sinds deze maand varkensvlees naar China exporteren dat afkomstig is van dieren uit Denemarken en Nederland. Dat bevestigt marktleider Tönnies Fleisch desgevraagd.

Dit is voor Duitse vleesbedrijven een doorbraak. Tot deze maand accepteerde China alleen vlees van varkens die in Duitsland waren geboren en opgegroeid. Duitsland importeert jaarlijks ruim 11 miljoen biggen. De afzetmogelijkheden van deze miljoenen importbiggen zijn zodoende flink gegroeid. Vooral voor kleinere slachterijen is dit een voordeel als deze minder dieren hoeven te kanaliseren.

Positief voor Nederlandse zeugenhouders

Voor Deense en Nederlandse zeugenhouders is dit indirect ook een positieve ontwikkeling. De vermeerderaars in deze landen leveren de 11 miljoen biggen die Duitsland jaarlijks tekort heeft. De slachterijen kunnen de importdieren voortaan beter vermarkten en tot waarde brengen.