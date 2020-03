Duitse varkensbeurs tijdelijk gestopt

De Duitse varkensvakbond ISN heeft zijn internetbeurs Teleporc voor onbepaalde tijd stopgezet. De internetveiling van vleesvarkens geeft volgens de vakbond door alle onrust rond corona geen reëel beeld van de situatie op de varkensmarkt.

Het besluit is opvallend omdat een internetveiling juist een probaat middel is om varkens te verhandelen zonder dat er enige vorm van fysiek contact tussen koper en verkoper bij komt kijken. ISN stelt dat de beurs een aanvulling is op de gangbare weg waarop varkens via een handelaar aan slachterijen worden verkocht. Door de coronaperikelen krijgen slachterijen via die weg meer dan voldoende varkens aangeboden. De interesse om bij te kopen op de digitale spotmarkt is er niet. Dat beeld tekende zich bij de laatste veiling al af, toen bijna de helft van de partijen niet of hooguit het inzetbedrag werd geboden. En doordat kopers wegblijven, zou er geen transactie plaatsvinden tenzij het inzetbedrag prijs voor aangeboden partijen naar irreëel lage waarden zakt. Nu veilen geeft daarom ISN geen goed beeld.

Paniek uit de markt

Het moment is opvallend, maar het is niet de eerste keer dat de beurs tijdelijk wordt gestaakt door gebrek aan vraag. In de laatste 2 weken voor kerst ligt de veiling er ook om die reden uit. Slachterijen hebben dan hun kerstinkopen gedaan en dan ebt de vraag weg.

De varkensvakbond kan geen tijdstip noemen wanneer de veiling weer wordt hervat. Dat hangt ervan af hoe de afzet loopt en in welke mate slachterijen kunnen doorslachten. Criteria die de varkensvakbond hanteert bij het bepalen van dat moment zijn dat ‘de paniek weer uit de markt is’ en dat ‘vraag en aanbod weer enigszins bij elkaar passen’.