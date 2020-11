Een op zes varkenshouders heeft bouwplannen

Ruim 15% van de varkenshouders heeft investeringsplannen voor een nieuwe stal.

Dat blijkt uit een enquête van Agridirect onder negehonderd varkenshouders. Nog eens 15,8% overweegt te investeren in renovatie of verduurzaming van een of meerdere stallen. In de meeste gevallen gaat het om het renoveren of verduurzamen van het dak, de stalvloer en de gevel. Het percentage varkenshouders met nieuwbouwplannen is iets hoger dan de 14,8% die vorig jaar aangaf dergelijke plannen te hebben. Het animo om te renoveren is het afgelopen jaar gedaald van 18,9% naar 15,8%.