Tweede coronagolf bereikt Duitse slachterijen

Varkensslachterijen van Vion en Tönnies in de Duitse deelstaat Nedersaksen hebben veel medewerkers die positief testen op corona.

De Vion-slachterij in Emstek en de Tönnies-fabriek in Sögel draaien op halve kracht als gevolg van coronabesmettingen onder het personeel. Bij Vion zijn 63 mensen positief getest op corona. Deze medewerkers zitten in isolatie. Tot dusver zijn 300 mensen in quarantaine geplaatst. Deze personen hadden contact met de besmette personeelsleden.

Medewerkers Vion wekelijks getest op corona

Op de slachterij in Emstek werken ruim 1.100 mensen. Deze werden wekelijks getest op corona, laat Vion weten. Sinds 6 oktober worden alle Vion-medewerkers bij binnenkomst getest op het virus.

Piekbesmetting in snijzaal

Het staat nog niet vast of burgers in het district waar de Vion-slachterij zit te maken krijgen met beperkingen van het openbare leven. Het gaat vooralsnog om een piekbesmetting in de snijzaal van de slachterij, verklaarde Johann Wimberg tegenover Duitse media. Wimberg is de baas van het district Cloppenburg, waar Emstek onder valt.

De slachterij van Tönnies draait ook op halve kracht. Daar zijn 81 mensen positief getest op corona.