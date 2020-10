KDV start onderzoek naar licht in varkensstal

De Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) start een onderzoeksproject naar de effecten van lichtintensiteit en lichtkleur op varkens.

Onder de naam ‘Verlichte varkens’ wordt gekeken naar de invloed op de productie en het welzijn van de varkens. Volgens KDV is stalverlichting in de zoektocht naar duurzamere varkenshouderijsystemen grotendeels onderbelicht. Het is duidelijk dat licht invloed heeft op dieren, maar de kennis over dit onderwerp is beperkt.

Invloed van lichtspectrum en intensiteit op dierenwelzijn

Binnen het project ligt de nadruk op de invloed van lichtspectrum en intensiteit op dierenwelzijn, milieu en de economische opbrengst. De verwachtingen van het project zijn hoog. KDV gaat ervan uit dat het een nieuw lichtconcept oplevert met gecontroleerde en afstelbare verlichting.

Het onderzoek wordt gedaan onder leiding van de leerstoel Dierlijke Productiesystemen van de Wageningen Universiteit, waarbij het bedrijf Signify de testsystemen levert en De Hoeve Innovatie de testlocatie.