Biggenexport met 4% gekrompen

In 2019 exporteerde de varkenshouderij 6,68 miljoen biggen. Dat waren er 265.010 minder (oftewel een daling van 4%) dan in 2018.

Dit blijkt uit cijfers van RVO.nl. De exportdaling volgt de daling van de varkensstapel zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek die eind vorig jaar publiceerde.

Duitsland blijft met 4,3 miljoen de grootste afnemer van biggen; dat zijn er 3,5% minder dan een jaar eerder. De uitvoer naar België daalde met 1,55% naar 931.541 biggen.

Meer biggen naar Spanje en Italië

De export naar Italië en Spanje lieten afgelopen jaar in tegenstelling tot de andere grote afnemers een stijging zien. Italië nam met 145.130 biggen 3,5% meer af en Spanje met 1,06 miljoen 10% meer.

De Spaanse markt is sinds 2016 beduidend gegroeid. In 2016 gingen er nog 177.826 biggen naar het Zuid-Europese land; in vier jaar tijd is deze afzet bijna verzesvoudigd.

Import

De import van biggen is afgelopen jaar afgenomen van 39.544 naar 34.777 dieren, waarvan ruim 25.000 naar Duitsland uitgevoerd zijn.