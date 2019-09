Nieuw rapportagetool in app van LeeO

Sofwareontwikkelaar LeeO heeft een nieuw rapportagetool ontwikkeld waarmee individuele diergegevens kunnen worden geanalyseerd van de geboorte tot aan de slacht.

Alle varkenshouders die met RFID-oormerken werken en de app van LeeO gebruiken hebben toegang tot de realtime analysetool. LeeO kent geen modules of abonnementen, gebruikers betalen per geregistreerd dier. In eerste instantie worden er standaard overzichten getoond op het dashboard, dat de varkenshouder naar eigen inzicht kan wijzigen en delen. Varkenshouders die aangesloten zijn bij Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) kunnen met de eigen gegevens benchmarken met gemiddelde gegevens van alle KDV-gebruikers. KDV-gebruikers krijgen een vooringestelde rapportage te zien die verder individueel aan te passen is. De data blijven te allen tijden eigendom van de varkenshouder.