Import vleesvarkens bijna opgedroogd

Tot en met week 31 zijn er 10.765 vleesvarkens in Nederland ingevoerd.

Vorig jaar in dezelfde week waren dat nog ruim 210.000 varkens; in 2017 stond de teller op 353.000 varkens. Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl.

Wekelijks komen nu slechts een honderdtal vleesvarkens de grens over. Tot nu toe zijn dat er 6.750 uit België en 3.949 uit Duitsland. België is traditioneel de grootste exporteur van vleesvarkens naar Nederland. Ook uit Oostenrijk en Frankrijk kwamen de afgelopen jaren beperkte aantallen vleesvarkens.

AVP in België

De belangrijkste reden voor de forse importdaling is de uitbraak van Afrikaanse varkenpest (AVP) onder wilde zwijnen in België. In september vorig jaar zakten de importcijfers van de ene op de andere week in. Ook voor de uitbraak van AVP lag de uitvoer al structureel lager dan de jaren ervoor omdat Belgische slachterijen de varkens graag zelf willen hebben.