In België worden uitbraken varkenspest schaars

In zuidelijk België is afgelopen week 1 nieuw geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) gerapporteerd in de wilde-zwijnenpopulatie.

Dat blijkt uit de meest recente update van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Het dier werd al op 21 juni geschoten in het hart van het besmette gebied, in Léglise. Het betekende het 824e geval van AVP sinds het virus werd ontdekt in september vorig jaar. Dit geval van AVP brengt het maandtotaal van juni op 8, een laagterecord. Ter vergelijking: in heel februari werden er 217 besmette dieren gevonden.

Steeds minder besmette zwijnen

Het bevestigt wel een trend dat de hoeveelheid en frequentie van besmette zwijnen steeds verder afneemt – en dat de aanpak in Wallonië zijn vruchten lijkt af te werpen. Vorige week was er zelfs helemaal geen update van de OIE over België, voor het eerst sinds september. Het is het eerste geval van AVP sinds 6 juni.