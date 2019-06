Hitte: Vion bouwt overkapping voor varkens

Vion Boxtel wil een overkapping bouwen zodat vrachtwagens op de opstelplaats tijdens hitte in de schaduw kunnen staan.

De aanvraag voor de bouw is in maart ingediend.

Nu krijgen chauffeurs soms de opdracht om rond te blijven rijden of langs de weg in de schaduw te wachten als zij het terrein nog niet op mogen. Met een overkapping worden lange wachtrijen in de zon op het terrein voorkomen.

Hittegolf komende week

Voor aankomende week wordt er een hittegolf voorspeld. Vanaf 27 graden neemt Vion maatregelen volgens het hitteprotocol. De varkens worden dan besproeid met water en naast de vrachtwagens worden ventilatoren neergezet. Zo krijgen de varkens verkoeling.

Bij een temperatuur van 35 graden begint het slachten om 04.00 uur ’s ochtends in plaats van 06.00 uur. Zodoende is er voor het heetste moment van de dag al veel werk verricht. Boven de 35 graden is Vion genoodzaakt om te stoppen met slachten. Het bedrijf zegt vorig jaar voor het eerst 2 dagen gesloten te zijn geweest vanwege hitte.