China stap dichterbij vaccin tegen varkenspest

China begint met uitvoeren van klinische testen met een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (AVP).

Dit meldt persbureau Reuters op basis van een bericht van China National Radio afgelopen vrijdag.

Het staatsbedrijf Harbin Veterinary Research Institute heeft 2 mogelijk bruikbare vaccins in beeld. Uit laboratoriumtesten blijkt dat beide vaccins mogelijkheden bieden voor het opbouwen van immuniteit tegen het varkenspestvirus. De volgende stap is het testen van het vaccin in de praktijk. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om grote hoeveelheden vaccin te produceren.

Onduidelijkheid over werking in praktijk

Vanuit de internationale wetenschap is er scepsis over de mogelijkheden van een vaccin. Resultaten in een laboratorium zeggen weinig over de werking in de praktijk. Ook kan het jaren duren voordat een vaccin vanuit een veldonderzoek praktijkrijp is voor een brede toepassing. Een bijkomend probleem is dat er in China 2 stammen van het virus circuleren. De kans dat het vaccin tegen beide stammen immuniteit biedt is gering.

Vergunningen

China behoorde internationaal niet tot de koplopers op het gebied van vaccinontwikkeling tegen varkenspest. Ook hadden onderzoekers tot voor kort geen toestemming om met levende vaccins te werken. Sinds de enorme uitbraken in het land heeft het land grote stappen gezet. Deskundigen verwachten dat gezien de enorme impact van AVP de vergunningprocedures snel doorlopen worden.