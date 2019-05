AVP vaccin via voer mogelijk in toekomst

Wilde zwijnen kunnen worden gevaccineerd tegen Afrikaanse varkenspest (AVP) via een vaccin in het voer.

Dat blijkt uit nieuw onderzoek van wetenschappers van de Spaanse universiteit in Madrid. De immuniteit tegen AVP kan vervolgens worden doorgegeven van dier tot dier blijkt uit het onderzoek. De verspreiding van het vaccin via diercontacten onderling helpt om de vaccinatiegraad te vergroten zonder dure en grootschalige vaccinatieacties bij wilde zwijnen, aldus de Spaanse onderzoeker Jose Angel Barasona. Hij geeft aan dat het ontwikkelde vaccin voor 92% bescherming biedt tegen het hoogpathogene stam van het AVP-virus dat nu rondgaat in Azië en in Europa. Het is echter nog niet zover dat het vaccin via aas aan de wilde zwijnen grootschalig kan worden toegediend, eerst moet de veiligheid verder onderzocht worden.