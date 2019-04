AVP in België: slechts één nieuw geval

Er is vorige week slechts één wild zwijn met AVP gevonden in de Belgische provincie Luxemburg.

Dat blijkt uit de laatste update van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Daarmee is het de rustigste week sinds het virus rondwaart in zuidelijk Wallonië (september 2018).

Het karkas werd op 22 april gevonden in de commune Aubange, op bijna 8 kilometer van het drielandenpunt met Luxemburg en Frankrijk. In de telling van de OIE is het geval nummer 766.

In totaal komt het aantal besmette wilde zwijnen in heel april op 49. Daarmee is april een rustige maand gebleken in vergelijking met vooral februari. Toen kwamen in totaal 211 meldingen binnen bij de OIE.

Het is nog veel te prematuur om te stellen dat de AVP-situatie in België onder controle is, maar vooralsnog geven deze cijfers geen verkeerd signaal af.