Mestverwerker Mestac voert productie op

Coöperatie Mestac voert de productie van mestverwerkingsfabriek Merensteyn in Ysselsteyn op.

Op dit moment wordt wekelijks zo’n 3.000 ton varkensmest verwerkt. Mestac verwacht de productie binnenkort op te schroeven naar 3.500 ton per week. “Dit jaar verwerken we naar verwachting 150.000 ton. Volgend jaar moet 170.000 tot 175.000 ton haalbaar zijn”, zo zegt Bas van den Bergh, manager bij Mestac. De productiecapaciteit van de mestverwerkingsfabriek is de afgelopen 2 jaar vergroot. Op dit moment wordt enkel varkensmest verwerkt. In de toekomst wordt mogelijk rundveemest bijgemengd.

€ 26,50 per kuub

Ruim 75 varkenshouders laten op contractbasis mest aanvoeren naar de mestfabriek in Ysselsteyn. Zij betalen dit jaar € 26,50 per kuub. Dat is inclusief transport, zo laat Van den Bergh weten. Merensteyn heeft ongeveer driekwart van zijn aanvoer vastliggen met langjarige contracten. “We willen een bepaald percentage vrijhouden voor vrije levering. Er is nog ruimte voor verdere afzet”, aldus Van den Bergh, die laat weten dat Mestac de jaarlijkse contracten heeft afgerond en ondergebracht bij zijn distributeurs.

Mestac bouwde in 2016 een nieuwe mestverwerkingsinstallatie in Ysstelsteyn voor de verwerking van 100.000 ton drijfmest. - Foto: Bert Jansen

Positievere stemming op de mestmarkt

In 2018 kwam de mestafzet moeizaam op gang doordat het uitrijden van mest lange tijd onmogelijk was. Na dit zeer moeizaam verlopen jaar merkt Van den Bergh nu een positievere stemming op de mestmarkt. “Er lijkt simpelweg meer plaatsingsruimte te zijn. We zien hier in het Zuiden een aantal rundveehouders stoppen. De fosfaatrechten worden deels opgekocht door melkbedrijven in het Noorden. Dit zou de mogelijkheden voor varkensmest moeten verruimen.”

Het is volgens Van den Bergh nog niet duidelijk of deze ontwikkeling dit jaar leidt tot lagere afzetkosten. “Ik durf daar geen voorspellingen over te doen. Het is afwachten wat er gebeurt. Het moge duidelijk zijn dat lagere afzetkosten zeer welkom zijn voor varkenshouders.”