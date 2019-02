POV vindt aanpak Varkens in Nood niet fair

POV-voorzitter Linda Janssen verklaart desgevraagd dat zij de handelswijze van Varkens in Nood (ViN) niet fair vindt.

Vorig jaar is in werkgroepverband met ViN gesproken over ingrepen bij varkens. Bij de POV ontstond de indruk van een goed overleg. Niettemin lanceert ViN een publiekscampagne tegen varkenshouders en ingrepen bij varkens. Voor de POV voelde dat als het mes in de rug krijgen. Janssen noemt het geen faire wijze van zaken doen.

Linda Janssen, voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). - Foto: Ton Kastermans

Onlangs wilde de POV inzage in het rapport over de vermeende 2,3 miljoen ‘zwarte’ varkens in Nederland. Dat kreeg de POV niet, omdat die het embargo niet zou respecteren. De POV zou vaker een embargo’s schenden, beweert ViN in de media. Volgens de POV heeft zij nooit een embargo geschonden. POV-voorzitter Janssen: “Dit soort beweringen in de media roepen zonder daar de bewijzen bij te leveren, schept geen vertrouwen.”

Varkens in Nood laat weten dat zij echt wel bereid is om constructief samen te werken met de varkenssector. Ze verklaren tevens niet tegen varkenshouders te zijn. ViN voelt zich daarom geroepen te reageren op een blog op Boerderij.nl. Dat doen zij in een opiniestuk in Boerderij Vandaag.