Belgische politie pakt varkenspest-verdachten op

De Belgische politie heeft deze week 4 mannen opgepakt die ervan verdacht worden Afrikaanse varkenspest (AVP) het land binnengebracht te hebben door illegaal besmette zwijnen aan te voeren uit Oost-Europa.

Vrijdag 8 februari besloot justitie 2 van hen, waaronder een jachtinspecteur in overheidsdienst, in staat van beschuldiging te stellen.

In september vorig jaar werden de eerste besmettingen met AVP bij wilde zwijnen ontdekt in Gaume, in de grensstreek tussen België en Frankrijk. Inmiddels is het aantal besmette kadavers tot meer dan 400 opgelopen. Justitie denkt dat het viertal, waaronder ook een zoon van de inspecteur die eveneens een rol speelt in de jachtwereld, vorig voorjaar zwijnen heeft gehaald in Oost-Europese landen waar AVP heerst om jagers in een privaat jachtgebied in dit bosrijke deel van België meer ‘buit’ te bieden. Geruchten over een dergelijke oorsprong van de epidemie deden al enige tijd de ronde in de streek.

Justitie heeft meegedeeld dat nog verder onderzoek wordt gedaan naar mogelijke andere betrokkenen. De Waalse minister voor natuur en bosbouw René Collin stelt dat justitie zijn werk moet doen: “Maar als deze weerzinwekkende feiten waar blijken, dan dient er met de grootst mogelijke fermheid te worden opgetreden.”