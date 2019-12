Zwitserse berendemo bij KI-organisatie GFS

Zwitser varkensstamboek wil geen big extra fokken, maar richt zich helemaal op bigoverleving.

Het Zwitserse varkensstamboek Suisag toonde deze week zijn fokkerijberen op een ki-station van het Duitse GFS. De Zwitsers fokken met Landras- en Yorkshire-dieren. Bigoverleving is het hoofddoel in het fokprogramma van Suisag. Ze fokken op 13 à 14 levend geboren biggen per worp, en geen big meer. De fokdieren dienen 2 rijen van 8 spenen te hebben. De uitval in de kraamstal mag maximaal 10% zijn, bij gebruik van vrijloopkraamhokken.

Geen zeugenboxen

Het stamboek fokt primair voor de thuismarkt. In Zwitserland is het verboden zeugen enig moment te fixeren. De zeug heeft een rustig karakter, volgens fokkerijleider Henning Luther. Het karakter en de goede moedereigenschappen maken de zeug met name geschikt voor biologische varkenshouderij en voor bedrijven die werken met vrijloopkraamhokken, aldus Luther.

Lees verder onder foto

Foto: Kees van Dooren

Coli-resistentie

De Zwitserse varkens zijn resistent voor de E.coli F18-bacterie, de veroorzaker van oedeemziekte, vaak slingerziekte of speendiarree genoemd. Aan resistentie voor E.coli F4 wordt gefokt. Deze bacterie veroorzaakt kraamstaldiarree.

De Zwitsers claimen in Duitsland 3% marktaandeel. Ze willen echter ook klanten in België, Luxemburg en Nederland. Om deze reden staan ze in april 2020 op de Dutch Pork Expo in Venray.