Duitsers verhogen AVP-alarm

Het Duitse landbouwministerie verhoogt het alarm aangaande Afrikaanse varkenspest (AVP).

In verband met de uitbraken Afrikaanse varkenspest (AVP) in het westen van Polen reiken de restrictiezones inmiddels tot aan de grens van Polen met Duitsland. Het ministerie houdt daarom nauw contact met de Poolse autoriteiten en deze week is er een ontmoeting van Duitse veterinairs uit het grensgebied met de Poolse collega’s om informatie uit te wisselen en te beraadslagen over verdere maatregelen.

Preventie Afrikaanse varkenspest

In een brief aan de relevante ministeries van de deelstaten roept bewindsvrouw Julia Klöckner op de informatie-inzet rond de preventie tegen Afrikaanse varkenspest onveranderd voort te zetten. “Want de grootste risicofactor bij de verspreiding van AVP is de mens,” benadrukt Klöckner in dit schrijven.