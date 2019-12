Amerikaanse onderzoekers: immuniteit mogelijk tegen AVP-virus

Onderzoekers van de Agricultural Research Service (ARS), onderdeel van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), laten weten dat zij een vaccin hebben weten te maken dat steriele immuniteit kan leveren tegen Afrikaanse varkenspest (AVP).

Dat blijkt uit een recente publicatie op de website Biorxiv, die artikelen bevat die (nog) niet wetenschappelijk gepubliceerd zijn, maar die onderzoekers de kans biedt om resultaten direct te delen.

Ontdekking onbeschreven virusgen

Kern van het onderzoek is dat de wetenschappers een ‘tot nog toe onbeschreven virusgen’ hebben ontdekt, genaamd I177L. Als dit gen wordt verwijderd uit het virus, raakt de gehele Georgia-stam volledig verzwakt. De Georgia-stam is een AVP-stam uit Georgië en werd beschikbaar gesteld door het ministerie van landbouw aldaar. In het artikel schrijven de onderzoekers dat dit een van de weinige experimentele vaccins is die in staat is om bescherming te bieden tegen de Georgia-stam en het eerste vaccin dat steriele immuniteit kan bieden tegen de huidige AVP-variant die verantwoordelijk is voor de recente uitbraken.

Bescherming bij lage dosering

De onderzoekers schrijven dat dit kandidaat-vaccin bescherming zou bieden bij lage doseringen (102 HAD50), volledig verzwakt blijft zodra het in hoge doseringen gebruikt wordt (106 HAD50), wat het potentieel onderstreept als veilige vaccin-kandidaat. Bij een gemiddelde hoeveelheid doseringen (104 HAD50) wordt steriele immuniteit behaald.