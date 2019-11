Duitsland investeert in preventie varkenspest

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het westen van Polen laat in Duitsland de alarmbellen opnieuw rinkelen.

Jagers in de Duitse deelstaat Brandenburg die een bloedmonster nemen van een dood zwijn en melden waar het karkas ligt, krijgen vanaf december € 50 premie. De vergoeding is nu € 30. Dat maakte Ursula Nonnemacher bekend, minister van Voedselveiligheid in de deelstaat Brandenburg. Ze wil jagers stimuleren direct actie te ondernemen als ze een dood wild zwijn vinden. Hoe sneller een mogelijk geval van Afrikaanse varkenspest (AVP wordt vastgesteld, hoe groter de kans om de ziekte succesvol te bestrijden, is het idee.

AVP in Polen

Aanleiding voor de premieverhoging is de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in het westen van Polen. Daar zijn besmette zwijnen gevonden, op 80 kilometer van de grens met Brandenburg. Eind vorige week waren 22 dode zwijnen gevonden in Polen, op 11 plaatsen, allen in de provincie Lubusz.

Alarmbellen klinken ook elders

Elders in Duitsland neemt de waakzaamheid ook toe. Landbouwminister Barbara Otte-Kinast van de deelstaat Nedersaksen roept boeren en overheden nogmaals op alert te zijn. Otte-Kinast: “We zijn in hoogste staat van paraatheid. Een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Nedersaksen heeft dramatische gevolgen voor de landbouw.” In Nedersaksen worden dode en geschoten wilde zwijnen steekproefmatig getest op Afrikaanse varkenspest.