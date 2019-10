Vleesverwerkers luiden opnieuw de noodbel

De Europese vereniging voor de vleeswarenindustrie Clivatri trekt voor de tweede keer dit jaar aan de noodbel bij de Europese Commissie en de European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Union (EFFAT) voor vanwege de hoge varkensprijzen.

Varkensvlees is de belangrijkste grondstof voor de vleesverwerkende industrie. De grondstofkosten zijn voor de vleesverwerkende industrie 50 tot 75% van de totale productiekosten. De Clivatri wil geen advies geven over de prijzen die slachterijen voor varkens betalen, maar wil wel de gehele keten er op wijzen dat de voortdurende hoge prijzen bedrijven en banen in de gehele keten bedreigen. Naast de verwerkende industrie worstelen ook slachterijen die niet naar China kunnen exporteren met de hoge varkensprijzen.