Uitstel voor onverdoofde castratie in Nedersaksen

De Duitse deelstaat Nedersaksen stelt het castratieverbod bij varkens uit, in navolging van Beieren.

Mogen de varkenshouders in Beieren 5 jaar doen om een goed alternatief te vinden, in Nedersaksen is echter besloten om uitstel te verlenen voor 3 jaar. In heel Duitsland zou het castratieverbod zonder verdoving bij varkens ingaan op 1 januari 2019.

De minister van landbouw van Nedersaksen, Barbara Otte – Kinast wil uitstel van het castratieverbod met een overgangsperiode van 3 jaar om onderzoeken naar alternatieven voor castratie af te ronden en verder uit te werken. “Dierenwelzijn vinden we heel belangrijk, maar technisch hebben we meer tijd nodig”, aldus Otte – Kinast.

De minister benadrukt dat er ook biggen uit Nedersaksen komen en niet alleen uit Denemarken en Nederland. Als er geen uitstel wordt verleend, zou dit voor veel kleinere familiebedrijven het einde kunnen betekenen, aldus de landbouwminister.

Westfleisch roept politiek op tot overgangsperiode

Slachterij Westfleisch doet ook een oproep aan de Duitse politiek om verantwoordelijkheid te nemen in de discussie over het castratieverbod door een overgangsperiode in te stellen. “Onze politici moeten eindelijk verantwoordelijk nemen voor duizenden familiebedrijven”, zegt Steen Sönnichen, directeur van het vleesverwerkende bedrijf uit Munster.

Andere landen, zoals Denemarken en Zweden hebben al maatregelen genomen om de ‘vierde’ methode, het verdoven tijdens castratie, toe te staan. In Duitsland is het verdovingsmiddel tot nu toe nog niet toegestaan in de wetgeving. Westfleisch meldt dat alle zeugenhouders in heel Europa gelijke kansen moeten krijgen.