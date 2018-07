Waterverbruik geeft inzicht in varkensgezondheid

Continu monitoring van het waterverbruik bij varkens en biggen geeft inzicht in de gezondheidsstatus van de dieren. Dat concludeert DLV advies op basis van de eerste resultaten van een onderzoek naar duurzaam waterverbruik in de varkenshouderij, uitgevoerd door Connecting Agri & Food. In het onderzoek is het waterverbruik gemeten met digitale watermeters en inzichtelijk gemaakt in een online tool.

Uit de resultaten blijkt dat het waterverbruik gedurende een ronde volgens een vast patroon toeneemt. Dat betekent dat het waterverbruik vrij nauwkeurig is te voorspellen en dat afwijkingen een oorzaak hebben. Bijvoorbeeld een ziekte. Tijdens het onderzoek daalde het waterverbruik inderdaad door een ziekte, maar omdat de ziekte-uitbraak erg klein was, kon de relatie met het waterverbruik niet met zekerheid aangetoond worden. Hetzelfde effect deed zich voor na een vaccinatie van de dieren. Ook toen nam het waterverbruik licht af om later weer op het ‘normale’ niveau te komen. Naast het waterverbruik registreerden de onderzoekers de afdelingstemperatuur en de buitentemperatuur. Daaruit blijkt dat afwijkingen in het waterverbruik een relatie hebben met hoge en lage buitentemperaturen. Volgens projectaccountmanager Angela van der Sanden bieden de resultaten voldoende perspectief om met continue monitoring van het waterverbruik vooruitgang te boeken op diergezondheid en duurzaamheid.