Mycoplasma belangrijke oorzaak kreupelheid vleesvarkens

Kreupelheid bij vleesvarkens wordt steeds vaker toegeschreven aan Mycoplasma hyosynoviae. Deze bacterie veroorzaakt onder andere gewrichtsontstekingen.

Uit onderzoek van de universiteit van Gent blijkt dat 10% tot 30% van de vleesvarkens mankheid vertoont.

Mycoplasma komt op veel bedrijven voor, de bacterie is veelal vasthoudend aanwezig in de bovenste luchtwegen van het varken. Dieren tussen 3 en 5 maanden zijn het meest gevoelig voor het verder in het lichaam verspreiden van mycoplasma. Dit komt doordat de moederlijke immuniteit op die leeftijd afneemt en biggen nog volop bezig zijn met het opbouwen van lichaamseigen immuniteit.

Daarnaast spelen stressmomenten zoals verplaatsen van biggen en een hoge bezettingsgraad ook een rol bij het ontstaan van gewrichtsontstekingen door mycoplasma. Door stress neemt de weerstand van het dier tijdelijk af.

Monsters onderzoeken bij chronische kreupelheid

Mycoplasma laat zich moeilijk aantonen. Bij varkens die voor autopsie worden aangeboden, wordt verkleurd gewrichtsvocht gevonden wat op ontstekingen duidt. Bedrijven met chronische kreupelheden kunnen door de dierenarts bij een aantal varkens monsters van gewrichtsvocht laten nemen en deze monsters laten onderzoeken.

Beste effect van vroegtijdige behandeling

Mycoplasma is gevoelig voor onder andere tetracyclines maar niet voor penicilline. Vroegtijdige behandeling heeft het beste effect, gecombineerd met een pijnstiller om het varken actiever en aan het vreten te houden. Er zijn geen vaccins beschikbaar tegen Mycoplasma hyosynoviae. Bedrijven kunnen preventief het stalklimaat goed op orde brengen zodat de verspreiding van mycoplasma vanuit de luchtwegen naar andere varkens beperkt wordt.