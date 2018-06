Binnen enkele weken duidelijkheid over sanering varkenshouderij

Minister Carola Schouten verwacht nog voor 7 juli haar plan voor de warme sanering van de varkenshouderij te presenteren.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. 7 juli begint het zomerreces in de Tweede Kamer. “Ik voer op dit moment intensief overleg met betrokken partijen zoals provincies, gemeenten en de coalitie vitalisering varkenshouderij over de invulling van de in het Regeerakkoord aangekondigde warme sanering van de varkenshouderij”, schrijft Schouten. Ze wil nog niet vooruit lopen op de regeling, mede omdat ze met de Europese Commissie in gesprek is over de regeling. De Europese staatsteunkaders zijn mede bepalend voor de reikwijdte en invulling van de maatregelen.

€ 200 miljoen voor sanering

In het regeerakkoord is opgenomen dat er € 200 miljoen wordt gereserveerd voor de warme sanering van de varkenshouderij in belaste gebieden. Naar verwachting zal een deel van het budget gebruikt worden om varkensrechten op te kopen.