Kamer verdeeld over ingrijpen varkenshouderij

De Tweede Kamer is het unaniem eens dat de misstanden in de varkenshouderij moeten worden aangepakt en voorkomen. Maar over hoe dit moet gebeuren, zijn de meningen verdeeld, zo bleek donderdag 17 mei tijdens het debat in de Tweede Kamer over misstanden in de varkenshouderij.

Politici zijn het er niet over eens of de problemen door de sector zelf of door de overheid moeten worden opgelost. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot vindt dat varkenshouders vast zitten in een systeem van produceren voor een zo laag mogelijke kostprijs, waardoor ze niet kunnen investeren in duurzaamheid. Hij pleit ervoor om met de sector in gesprek te gaan om de normen van het Holland Varken te verhogen en het systeem beter dekkend te krijgen, zodat de standaard in de varkenshouderij verbetert. Lees ook: Holland Varken als basis onder IKB's ‘Vermenging van rollen’ Minister Carola Schouten van landbouw benadrukt dat Holland Varken een privaat kwaliteitssysteem is en dat de overheid dit niet op wil leggen. Ze wil wel proberen het via de sector meer dwingend te maken voor boeren die aan kwaliteitssystemen voldoen. “Maar als je als overheid een kwaliteitssysteem dwingend gaat verklaren, krijg je een vermenging van rollen”, zegt ze. ‘Overheid aan zet’ SP, PvdD en GroenLinks vinden dat niet de sector, maar de overheid aan zet is om de situatie in de varkenshouderij te verbeteren. Schouten wil vasthouden aan de huidige werkwijze van wettelijke minimale normen en sectorale kwaliteitssystemen waarmee boeren een meerwaarde kunnen verdienen als hun product aan hogere eisen voldoet.

Schouten komt voor de zomer met haar toekomstvisie op de veehouderij en haar plan voor de warme sanering van de varkenshouderij.