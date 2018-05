Groepshuisvesting op grootste Thaise varkensbedrijf

Het Thaise Charoen Pokphand Foods, een mega-varkensvleesproducent, stapt over op groepshuisvesting.

Eén van ’s werelds grootste varkensvleesproducenten, het Thaise Charoen Pokphand Foods (CPF) stapt over op groepshuisvesting voor dragende zeugen. Dat bevestigt de directeur van de varkensdivisie van CPF, Soontorn Imboonta.

Bestaande bedrijven omgebouwd

Op dit moment houdt het bedrijf 24% van de dragende zeugen in groepen. In nieuwe stallen wordt groepshuisvesting toegepast en bestaande bedrijven worden omgebouwd, aldus de directeur.

CPF stapt over op groepshuisvesting vanwege dierenwelzijn en omdat het loont om voorop te lopen. - Foto: Charoen Pokphand Foods

CPF werkt met kleine, stabiele groepen van 8 dieren. Dat betekent dat bij verbouw 10% meer ruimte nodig is of 10% minder dieren gehouden kunnen worden.

Groepshuisvesting vanwege dierenwelzijn

Van een sterke maatschappelijke roep om meer dierenwelzijn is in Thailand geen sprake. CPF stapt over op groepshuisvesting vanwege dierenwelzijn en omdat het loont om voorop te lopen. In 2025 moet de omschakeling voor alle Thaise bedrijven voltooid zijn, in 2028 voor alle buitenlandse bedrijven.