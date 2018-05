Bouw varkensstal Nieuw Gemengd Bedrijf gestart

Na 15 jaar is het zover: de schop gaat in de grond voor de bouw van de vleesvarkensstal van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst (Limburg).

Zo luidt het bericht op Twitter vandaag. Eigenaar Martin Houben laat desgevraagd weten dat het qua vergunning geen doorbraak is. Het vleesvarkensdeel is al 2 jaar vergund. Vorig jaar is al gestart met bouwen. De noodzakelijke voorzieningen, zoals een mestopslag, zijn al aanwezig. De afgelopen jaren zijn gebruikt om een aannemer te kiezen en de financiering af te ronden. Lees ook: 13 jaar strijd voor megabedrijf Desondanks is het een mijlpaal dat nu wordt gebouwd. Voor Houben een zorg minder. “Ik word er rustig van dat we nu eindelijk gaan bouwen. Van wachten word ik onrustig”, zegt Houben. De stal telt 19.000 varkensplaatsen. Als de bouw volgens plan loopt, is deze aan het eind van het derde kwartaal 2019 gereed. Voor welke afzetmarkt Houben varkensvlees gaat produceren, weet hij nog niet. Hij wil graag aansluiten bij ‘een mooi concept’. Pluimveedeel nog niet van start De bouw van het pluimveedeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf kan nog niet van start. Er loopt nog een procedure bij de Raad van State daarover. In het Nieuw Gemengd Bedrijf bundelen diverse agrarische ondernemers hun krachten, zo vermeldt de website.