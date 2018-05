De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft afgelopen week een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest (AVP) in Hongarije bevestigd.

Het gaat om een wild zwijn in de regio Szabolcs-Szatmar-Bereg, in het oosten van het land. Deze regio ligt zo’n 150 kilometer ten oosten van de in april aangetroffen karkassen van door AVP gestorven wilde zwijnen.