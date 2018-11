Split-suckling werkt beter met eerst geboren biggen

Praktijkonderzoek op het varkensbedrijf van der Meijden in Oirschot heeft een aantal aandachtspunten opgeleverd om de bigoverleving te vergroten. Dat bleek op het symposium Bigvitaliteit dinsdagavond 6 november in Deventer.

Tijdens het symposium Bigvitaliteit werd een aantal conclusies van een praktijkproef op het varkensbedrijf van Kees van de Meijden gepresenteerd. Een van de aandachtspunten die uit de praktijkproef naar voren komt, is het uitvoeren van Split-suckling. Bij split-suckling wordt een gedeelte van de pasgeboren biggen tijdelijk afgescheiden van de zeug, zodat de andere biggen kans krijgen om biest op te nemen. Het blijkt dat deze methode meer effect heeft dan wanneer de eerst geboren biggen met een volle buik tijdelijk apart worden gezet in plaats van de grootste biggen van de toom.

“Biest levert vooral energie voor het pasgeboren big, waardoor het warm blijft en de kans op uitval lager is”, aldus Manon Houben van de GD, een van de sprekers op het symposium. Uit een onderzoek van haar blijkt dat de grootste groep uitvalbiggen een laag gehalte aan antistoffen uit biest had. Laatst geboren biggen en de lichtere biggen, lichter dan 1 kilo, hebben meer moeite om voldoende biest op te nemen. De methode van Split-suckling kan dan positief werken voor de bigvitaliteit.