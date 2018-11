Ki-organisatie GFS introduceert stankvrije eindbeer

De Duitse ki-organisatie GFS Ascheberg biedt vanaf januari sperma aan van eindberen waarvan de mannelijke nakomelingen niet stinken aan de slachtlijn. Dit noemen ze het Inodorus 2.0-programma, vertelt directeur Meike Friedrichs tijdens een interview met Boerderij.

De ki-organisatie neemt van alle eindberen een piepklein stukje nekweefsel af en laat dit onderzoeken. Dit gebeurt voor de eindberen 220 dagen oud zijn. Samen met de informatie van het stamboek en de genetische informatie van de eindberen geeft dit een betrouwbare fokwaarde voor de vererving van berengeur. Eindberen met een fokwaarde voor berengeur van 80% of hoger krijgen het Inodurus 2.0-predicaat.

GFS is gestart met eindberen van fokkerij-organisatie German Piétrain. Er zijn 859 eindberen getest, waarvan zo’n 80 dieren onder het label vallen. Stankvrije Duroc-beren zijn er niet. Friedrichs: “Ik houd dat voorlopig voor onmogelijk.” GFS staat ervoor in dat de Inodurus 2.0-beren geen mannelijke nakomeling krijgen die stinken. Mocht er een stinker opduiken, is dat de invloed van de zeug of de vleesvarkens lagen in een vuil hok.

Voor sperma van een Inodorus 2.0-eindbeer gaat GFS een toeslag vragen. Hoeveel dat is, kan Friedrichs nog niet zeggen. Vleesverwerker Westfleisch ziet het concept zitten. De slachterij gaat van zijn contractleveranciers vragen die beren mesten om te kiezen voor een Inodurus 2.0-eindbeer.

Het sperma van de stankvrije-eindberen komt ook in Nederland beschikbaar. GFS werkt nauw samen met onder meer Varkens KI Twenthe en Preferent Ki. Tijdens veehouderijbeurs Eurotier komende week lanceert GFS het Inodurus 2.0-programma.