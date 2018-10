Vion verlaagt varkensprijs met 4 cent

Vion verlaagt zijn varkensprijs met 4 cent naar € 1,37 per kilo geslacht gewicht.

De afgelopen 2 weken noteerde de slachterij een stabiele prijs om een bodem in de markt te leggen. Andere slachterijen lieten hun noteringen toen zakken, maar hielden juist afgelopen week de noteringen stabiel. Ook DCA hield vrijdagavond zijn beursprijs 2.0 voor deze week gelijk. Die staat nu op een niveau van € 1,31 per kilo.

Reden voor de prijsverlaging bij Vion is de druk aan de verkoopkant. Het aanbod aan vleesvarkens is volgens Vion in heel Europa ruim en afnemers zijn zeer terughoudend. De markt wordt extra onder druk gezet door de situatie rond Afrikaanse varkenspest (AVP) in België. Steeds meer landen kondigen eenzijdig maatregelen af die de export van Belgisch varkensvlees bemoeilijken. Vion spreekt van een stuwmeer van varkensvlees op de Europese markt daardoor. Met name het voorstuk en de bacon zijn daardoor moeilijker te verkopen.