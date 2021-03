Temperatuursom stijgt gemiddeld 35 graden

Rond 19 maart is in heel Nederland de ideale temperatuursom bereikt.

Temperatuursom per gebied. - Afbeelding: NMI-Agro

De temperatuursom nam tussen 5 en 12 maart met gemiddeld 35 graden toe. In het Noorden was de toename rond 30 graden en ligt de voortschrijdende temperatuursom tussen de 250 en 300 graden. In het Zuiden was de toename rond 40 graden. Daar liggen de totalen tussen 300 en 350 graden. De temperatuursom wordt gebruikt om het moment van geven van kunstmeststikstof aan grasland te bepalen.

De temperatuursom zal van 12 tot en met 19 maart, op basis van de weersverwachtingen, met zo’n 50 graden toenemen. Dat betekent dat ideale temperatuursom rond die laatste datum overal in Nederland bereikt is.