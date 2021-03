Bel Leerdammer naar Lactalis

Lactalis zal Bel Leerdammer overnemen. Dit hebben beide bedrijven bekend gemaakt.

Bel Leerdammer wordt door de Bel Groep verkocht aan collega-bedrijf Lactalis. Dat is de inzet van vergevorderde onderhandelingen tussen beide Franse familiebedrijven.

Lactalis zal Bel Leerdammer, met het kaasmerk Leerdammer en Bel Shostka in Oekraïne overnemen van Bel in ruil voor het pakket van bijna 1,6 miljoen aandelen Bel (23,16% van het totaal) dat nu nog in handen is van Lactalis.

De omzet van beide onderdelen bedroeg eind 2020 ongeveer € 500 miljoen, waarvan € 350 miljoen voor rekening van Leerdammer. De operationele winst van de activiteiten bedroeg volgens een bekendmaking van Bel € 25 miljoen.

Melkleveranciers Leerdammer verrast

De verkoop van Leerdammer en het versterken van de eigen financiële basis betekent volgens de Bel Groep ook een nieuwe kans om verder te groeien in het segment van de gezonde snacks, waarin Bel in de voorbije jaren al diverse stappen heeft gezet.

De leveranciers van Bel Leerdammer in Nederland zijn kort op de hoogte gesteld van de voorgenomen verkoop. Ze zijn er door verrast en wachten op verdere uitleg met betrekking tot de gevolgen voor hen, zegt voorzitter Hans Puttenstein van leveranciersvereniging LVLC.