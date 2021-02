Kwartje erbij voor RFC-leden in maart

De leden van FrieslandCampina ontvangen over maart 25 cent per 100 kilo meer melkgeld.

De garantieprijs gaat naar € 35,25 per 100 kilo, de vergelijkingsprijs gaat naar € 34,71 per 100 kilo. Deze prijs geldt bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk. Maximaal kan nog tot € 3,50 aan toeslagen worden bijverdiend. De lichte prijsstijging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een correctie van 24 cent voor de afgelopen periode. De verwachting is dat de melkprijzen van de referentiebedrijven als gevolg van een balans tussen een gematigde melkaanvoer en een toename van de wereldwijde vraag naar zuivelproducten enigszins stabiel blijven.

Biologische melkprijzen ook omhoog

De biologische melkprijs gaat ook met een kwartje omhoog. Daardoor gaat deze garantieprijs in maart naar € 47,50 per 100 kilo. De reëel uitbetaalde prijs bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk komt uit op € 47,74 per 100 kilo. De verhoging van de biologische melkprijs komt ook hoofdzakelijk door een correctie. In dit geval van 23 cent, die in de maand januari te weinig is betaald. Ook hier is de verwachting dat de melkprijzen van de referentiebedrijven stabiel blijven door relatief stabiele onderliggende marktontwikkelingen.