Hochwald verlaagt januariprijs, Vreugdenhil stabiel

Hochwald Foods heeft de januari-melkprijs met 58 cent verlaagd ten opzichte van de laatste melkprijs vorig jaar en betaalt een basisprijs uit van € 33,28 per 100 kilo.

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de melkprijs voor januari gelijk (voor de vijfde keer) en betaalt en basisprijs van € 35,96 per 100 kilo.

De Nijkerker onderneming verhoogt de biologische melkprijs voor januari ondertussen met € 1,61 naar € 52,13 per 100 kilo. Daarmee zet ze de hoogste biologsche melkprijs neer voor januari.

Prijsverlaging Hochwald na drie stabiele maanden

De melkprijsverlaging bij Hochwald volgt op een periode van drie maanden met een stabiel hogere melkprijs. Leveranciers kunnen maximaal € 35,98 per 100 kilo beuren bij de Friese verwerker. Bij Vreugdenhil kan maximaal € 38,06 per 100 kilo worden ontvangen. De flink hogere melkprijs bij dit bedrijf is mede toe te schrijven aan de wintertoeslag van € 3,90 per 100 kilo die van september tot en met januari worden uitgekeerd.

ZuivelNL

Voor alle genoemde melkprijzen geldt dat ze worden berekend bij Nederlandse standaardgehalten, ex btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Ook wordt gerekend met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk.