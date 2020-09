Gangbare melkprijs Vreugdenhil gelijk

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de melkprijs voor augustus stabiel op € 32,06 per 100 kilo.

Dit is de basisprijs. Met toeslagen voor duurzaamheid en weidegang is nog tot € 2,10 extra bij te verdienen. Het is inmiddels de vierde maand op rij dat Vreugdenhil de melkprijs stabiel houdt. Dit weerspiegelt ook de markt waarin de melkpoederfabrikant zich beweegt. Gemiddeld tot en met augustus betaalt Vreugdenhil een basisprijs uit van € 33,95 per 100 kilo.

Biologische melk

De onderneming heeft ondertussen de uitbetaalprijs voor biologische melk met 32 cent per 100 kilo verlaagd naar € 52,57. Dit is € 2,87 meer dan die van marktleider EkoHolland. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw, bij een jaarvolume van 1,1 miljoen kilo en gelden ook na aftrek van 5 cent per 100 kilo aan bijdrage voor ZuivelNL.