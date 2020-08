Boeren dagen staat voor rechter om veevoermaatregel

Stichting Stikstofclaim daagt 20 augustus de Nederlandse staat voor de rechter om de veevoermaatregel.

Daarin wordt de stichting gesteund door 10 boerenorganisaties.

Inzet is de voermaatregel in zijn huidige vorm van tafel te krijgen, zo verklaart Stikstofclaim. Deze vormt een te groot risico voor de diergezondheid, omdat kwetsbare groepen dieren niet meer op maat gevoerd kunnen worden, aldus de boerenclubs.

Verder is deze maatregel volgens partijen in strijd met een aantal wettelijke bepalingen in de Europese veevoerregels en de natuurbeschermingswet.

Andere organisaties en enkele melkveehouders mede-aanvragers

Stikstofclaim trekt samen op met de boerenorganisaties Agractie Nederland, NAJK, NMV, DDB, POV, NVP, Federatie Vleesvee Stamboek, NFE, FDF en Netwerk Grondig. Boerenorganisaties die ontvankelijk zijn in deze zaak, en enkele melkveehouders, zijn mede-aanvragers van het kort geding.

De zitting is donderdag 20 augustus om 11.30 uur in de rechtbank in Den Haag.