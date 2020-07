Vreugdenhil houdt gangbare juniprijs gelijk

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de gangbare melkprijs over juni gelijk aan die over mei.

Leveranciers ontvangen een basisprijs van € 32,06 per 100 kilo, maximaal kan een prijs van € 34,16 worden gebeurd. Deze prijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Hoogste basis-melkprijs na DeltaMilk

Gemiddeld tot en met juni betaalt Vreugdenhil een gangbare basisprijs van € 34,58 per 100 kilo. Dat is na DeltaMilk (€ 34,87) de hoogste basis-melkprijs over de eerste helft van het jaar.

Biologische melk

Leveranciers van biologische melk ontvangen bij Vreugdenhil ruim 50 cent per 100 kilo extra. Hun juni-prijs komt uit op € 50,87 per 100 kilo, Dat is ruim € 5 per 100 kilo meer FrieslandCampina betaalt en bijna € 6,00 meer dan Arla doet. EkoHolland komt met € 49,20 het dichtst in de buurt.