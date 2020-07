Minder graszaad verkocht ondanks droogte

In de afgelopen 2 jaar werd er flink meer grasland vernieuwd. Twee jaren met droogteschade en muizenplagen spelen daar een rol in.

Over de lange termijn neemt de afzet van graszaad in Nederland echter af, zo blijkt uit recente cijfers van Plantum. De laatste jaren is er 4 tot 6 miljoen kilo graszaad verbruikt in Nederland. Dat heeft ook wel eens op 10 miljoen kilo gelegen.

Of het zuinigheid is, of dat veehouders vinden dat hun grasland prima wat langer mee kan, is onduidelijk. Grasland doodspuiten, scheuren en opnieuw inzaaien kost een flinke duit: zo’n € 1.000 tot € 1.100 per hectare, inclusief licht kilverwerk. Naast de rekening van de loonwerker zijn er nog andere kosten om rekening mee te houden, zoals het missen van een of twee sneden van het in te zaaien perceel en het ‘verbruik’ van een deel van de onder de oude grasmat opgespaarde organische stof en daarin aanwezige stikstof. Het vernieuwde perceel heeft een lager stikstofleverend vermogen (NLV) en dat compenseer je jarenlang met een hogere kunstmestgift.

Grasland beoordelen

Wie de keuze zakelijk wil benaderen doet er goed aan het grasland eerst een beoordeling te geven op het aandeel goede en slechte (gras)soorten dat erin staat. Naast Engels raaigras horen ook timothee, beemdlangbloem, veldbeemd en klaver in het rijtje gewenste soorten. Hebben die vijf samen nog een aandeel van meer dan 80% in de graszode, dan is het een prima grasmat. Is dat aandeel tussen de 50 en 80%, dan is het matig grasland, maar nog ‘te goed’ voor herinzaai. Doorzaaien en regelmatig wiedeggen is daar het alternatief. Bij minder dan 50% is er geen discussie meer: opnieuw beginnen.

Hetzelfde geldt bij een kweekaandeel van 20% of meer, of kweek in haarden die samen 10% plek innemen.