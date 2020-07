Jeroen van Maanen treedt toe tot bestuur NMV

Jeroen van Maanen, voormalig woordvoerder van het Landbouw Collectief, is toegetreden tot het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

Op de vandaag (vrijdag) gehouden algemene ledenvergadering is hij met grote meerderheid van stemmen verkozen. Ook melkveehoudster Elly Koning uit Stompetoren is toegetreden tot het dagelijks bestuur van NMV. Dit bestuur was na het terugtreden van Jan Aantjes uitgedund tot 4 personen. De twee nieuwkomers zijn dan ook zeer welkom, stelt voorzitter Harm Wiegersma. Een portefeuilleverdeling moet de komende tijd worden afgesproken.

Valt niet mee om alles goed bij te houden

De verkiezing van Van Maanen is verrassend, ook voor Wiegersma. “Jeroen was al 20 jaar lid van de NMV, maar zijn voordracht en ook de bereidheid om in het dagelijks bestuur te gaan zitten, ervaren we toch wel als een enorm positieve ontwikkeling,” aldus Wiegersma.

Gezien de vele ontwikkelingen rondom de melkveehouderij in de laatste paar jaren, ligt er een grote druk op de schouders van de bestuurders. “Het valt niet mee om alles goed bij te houden en dan zijn nieuwe bestuurders en het enthousiasme dat ze meebrengen heel welkom”, stelt Wiegersma.