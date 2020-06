Reinheid koe beïnvloedt kans op mastitis

Vooral op gebied van uiergezondheid speelt de mate waarin een koe bevuild is een grote rol.

Royal GD wijst veehouders in haar blad Herkauwer extra op het belang van de reinheid van de koe. De mate waarin een koe bevuild is, geeft ook een beeld van de besmettingsdruk waarmee een koe te maken heeft.

Bacteriën in vuil leiden tot mastitis

Vooral op gebied van uiergezondheid speelt dat een rol. Want in vuil zitten met name de omgevingsbacteriën die tot mastitis kunnen leiden. Juist in de zomer, bij hogere temperaturen, gedijen deze bacteriën goed, terwijl de weerstand van de koeien door hittestress op dat moment verminderd kan zijn.

Mest, strooisel en grond

GD wijst vooral op mastitisgevallen waarbij E. coli, Streptococcus uberis en klebsiella voorkomen. Deze bacteriën kunnen voorkomen in mest, strooisel en grond. Hoe vuiler een koe is, hoe groter de kans dat ze ook met deze bacteriën wordt geconfronteerd, en hoe ernstiger de problemen.

Een schone koe betekent dat het dier te maken heeft met een relatief lage infectiedruk vanuit de omgeving. - Foto: Peter Roek

Duidelijke relatie met tankcelgetal

Koeien kunnen gescoord worden op de mate van vuilheid in een range van score 1 (schoon) tot en met een score 4 (ernstig bevuild). Koeien met een hoge score hebben een hogere kans op klinische mastitis, zo wijst onderzoek uit. Ook is er een duidelijke relatie met het tankcelgetal. Op een bedrijf met een tankcelgetal boven 250 (x 1.000 cellen per milliliter melk) lopen gemiddeld vijf keer meer koeien met een hygiënescore 4, dan op een bedrijf met een tankcelgetal onder 150.

Koe na het melken niet direct laten liggen

Om directe besmetting te voorkomen, adviseert GD om de koeien na het melken niet direct te laten liggen. Reden is dat de slotgaten in de spenen na het melken nog open staan en dus kunnen bacteriën dan gemakkelijk een weg in de uier vinden.

Openstaande slotgaten worden ook gevonden bij koeien voor afkalven. Dat geldt niet alleen bij oudere koeien maar ook bij dieren die voor de eerste keer afkalven.

GD wijst op onderzoek waarin aangetoond is dat 60 % van de dieren daarmee te maken heeft, zelfs vanaf 60 dagen voor afkalven. Reden te meer om ook bij die diergroepen te letten op de reinheid van de huisvesting en dan met name de ligplaatsen van deze dieren.