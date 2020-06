Hochwald verlaagt melkprijs mei met kleine euro

Hochwald Foods Nederland verlaagt de melkprijs over de maand mei met 98 cent naar een basisprijs van € 32,88 per 100 kilo. De onderneming neemt daarmee een iets bovengemiddelde positie in voor deze maand.

Leveranciers kunnen maximaal overigens € 35,58 per 100 kilo melk ontvangen. Daarvoor moeten ze alle beschikbare toeslagen meepakken. De prijzen gelden exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Tot en met mei betaalt Hochwald een gemiddelde basisprijs van € 34,01 per 100 kilo melk.