Hochwald verlaagt april-melkprijs licht

Hochwald Foods heeft de april-melkprijs met 58 cent verlaagd naar € 33,86 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs, ex btw. Maximaal kan tot € 2,70 worden bijgeplust, waarmee de prijs uitkomt op € 36,56 per 100 kilo.De verlaging vindt plaats over zowel de vet- als de eiwitprijs. Voor vet wordt € 3,10 per kilo betaald, voor eiwit € 6,20.

Tot en met april betaalt Hochwald gemiddeld € 34,29 per 100 kilo uit. Dat is een hele gemiddelde prijs voor april. DeltaMilk scoort het hoogst met gemiddeld € 35,91 over de eerste vier maanden van 2020, A-ware zit op € 33,31. Gemiddeld tot en met april wordt iets minder melkgeld ontvangen dan vorig jaar tot dezelfde periode. Uitzonderingen zijn Arla en ook FrieslandCamopina. Arla betaalt tot en met april zo’n € 1,70 per 100 kilo meer dan vorig jaar.