Maistelers gaan over op alternatieve behandeling zaad

Maistelers schakelen massaal over op organische alternatieven voor chemische zaadontsmettingen.

Dat stelt Limagrain Nederland. De maiskweker meldt dat de telers tot vorig jaar nog volop gebruik konden maken van zaadontsmettingen zoals Thiram, Mesurol en Sonido. De middelen beschermen tegen schimmels, bodemplagen en vraatschade. Door Europese wet- en regelgeving vallen deze chemische middelen één voor één weg.

Vitalere mais die beter beschermd is tegen droogte

Jos Groot Koerkamp, verkoopleider bij Limagrain: “Om teelten in Europa rendabel te houden zijn we daarom jaren geleden al gestart met het ontwikkelen van organische zaadcoatings. Dat heeft geresulteerd in onze Starcover zaadcoating: een combinatie van een biologische groeiverbeteraar en een levende rhizobiumbacterie die de wortelgroei stimuleert en bodemgebonden nutriënten, zoals fosfaat, beter opneembaar maakt. Dit zorgt voor vitalere mais die beter beschermd is tegen stressfactoren, zoals droogte, vraatschade en bodemschimmels.”

Organische alternatieven voor zaadontsmetting

Limagrain geeft aan dat dit jaar, na introductie op beperkte schaal vorig jaar, ruim 40% van het maiszaad behandeld is met Starcover. “Deze eenheden zijn inmiddels bijna uitverkocht. We kunnen dus stellen dat Nederlandse maistelers overschakelen op organische alternatieven voor zaadontsmetting.” Groot Koerkamp merkt wel op de coating de werking van chemie niet kan evenaren. “Maar we worden als sector toch de organische kant op gedwongen en daar proberen we bij Limagrain telers optimaal in te ondersteunen.”